“Ablam için geldiler beni alıp gittiler” Safiye Soyman’ın eski eşi bakın kim!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte İbo Show adlı eğlence programının bu haftaki konukları arasında yer aldı.

Bunun üzerine ünlü şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 13 yaşında evlendirilen Soyman'ın hayat hikayesi ve iki çocuğunun babası olan ilk eşi merak edildi.

Öte yandan geçen yıl Lerzan Mutlu'nun programına katılan Soyman'ın, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna verdiği yanıtta tekrar gündeme geldi.

Soyman'ın söz konusu soruya verdiği şu yanıt dikkat çekti: Tabii ki Görücü usulü Evlilik oldu. Önce ablamı istemeye gelmişlerdi. Annemin arkadaşının oğlu, memleketten Kırşehir'den. 'Ayşe Hanım'ın bir kızı var, gidelim görelim' diye düşünüyorlar..."

"Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı küçük kızı isteyelim' diyorlar. Benim yaşım daha küçük, 'küçükse büyütürüz, gelinimiz olsun' diyorlar... Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam, önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki..."

"Babam beni verdi. 15 gün nişanlı kaldım, alelacele evlendirildim. Mahkeme kararıyla yaşımı büyüttüler. Nikah olmuyor çünkü, annenin babanın imzası gerekiyor..."

"Hakim, babama, 'Hoca efendi bakamadıysanız bırakın ben bakayım, parmak kadar çocuğu evlendiriyorsun' dedi. Hayatım boyunca unutmam onu. Babam 'yerin dibine girdiğim bir gündü' dedi, çok üzülmüştü"

İşte Safiye Soyman ve eski eşi Ziya Akaröz