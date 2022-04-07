Sadakatsiz'in Volkan'ın Caner Cindoruk'un annesi güzelliğiyle büyüledi! Başrolünü Cansu Dere ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk, ailesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncular Munir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk'un ağabeyi olan Caner Cindoruk'un annesini görenler ise hayran kaldı. Caner Cindoruk annesi Müşerref Cindoruk için şarkı söylediği anlarda anne-oğlun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. Müşerref Cindoruk güzelliğiyle büyüledi. İşte Caner Cindoruk'un güzeller güzeli annesi...