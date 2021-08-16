Yılmaz Gruda yıllar sonra Hülya Koçyiğit’e itiraf etti! Fatma Girik hayatını bakın nasıl kurtarmış

Usta oyuncu Yılmaz Gruda, meslektaşı Hülya Koçyiğit’in programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Gruda’nın Fatma Girik ile ilgili anlattığı anısı programa damga vurdu. Seneler sonra Fatma Girik ile olan bir anısını izleyiciyle paylaşan Gruda, ünlü oyuncunun hayatını kurtardığını belirtti. İşte detaylar...

Usta oyuncu Yılmaz Gruda, Hülya Koçyiğit'in sunumuyla ekrana gelen Film Gibi Hayatlar' isimli programa konuk oldu.

Program sırasında samimi açıklamalarda bulunan Gruda, Yeşilçam dönemindeki birlik beraberliği çok özlediğini dile getirdi.

63 yıllık sinema hayatında yüzlerce tiyatro oyunu 250'nin üstünde filmde rol alan sanatçı, 'Karakolda Ayna Var' filminin setinde Fatma Girik ile yaşadığı bir anıyı da yıllar sonra anlattı.

Girik'in bir sahnede kendisini boğulmaktan kurtardığını belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Emirgan'da bir köşk vardı.

Arka taraftaki saati görüyordum, binaya aitti. Çok pahalı, bir dakika dâhi geçirirsen yandın, herkes yevmiyesinden ödemek zorunda. Sette 20-30 kişi vardı. Eğer ölüyorum ben kaldırın şunu desen bir saat gitti. Saate bakıyorum daha beş dakika var.

Bütün o gerginlik sırasında nefes yok, gittim gidiyorum. Yılmaz dayan diyorum. Stop desem, beni çözün desem bitecek. 100 liraya 45 liraya kırdırıyorsun.

Çünkü öyle paraya ihtiyaç var. Kostümler senin kostümlerin vs. Bütün herkes biliyorum almayacak o gün parasını. Bunu kahramanlık olsun diye anlatmıyorum. Bir hadiseyi anlatıyorum. Fatma da seyrediyor aşağıda.

Sizin ben diye ayağa kalktı Fatma… O Fatma koca masayı aldı benim altıma koydu. Oradan bir sandalye aldı onun üstüne koydu ve Fatma uçtu, sandalyeye oturdu. Ne yaptı geldi beni kaldırdı. Prodüktör ''Fatma'cığım biliyorsun'' derken Fatma, 'Kes benim paramdan, kes' dedi.