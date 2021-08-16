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Kemal Sunal'lı Tokatçı filminin güzeller güzeli Emine'si yıllara meydan okuyor! Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi’nin son haline bakın

Kemal Sunal'lı Tokatçı filminin güzeller güzeli Emine'si yıllara meydan okuyor! Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi’nin son haline bakın
16.08.2021 12:22
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Kemal Sunal'ın Tokatçı filminin güzeller güzeli Emine'si yıllara meydan okuyor! Başrollerini Kemal Sunal ile paylaştığı Tokatçı adlı filmde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın sinema kraliçesi olarak nitelendirilen Nazan Saatçi'nin son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir kaybetmeyen oyuncuyu takipçileri iltifat yağmuruna tuttu. Saatçi için 'Yıllar sana hiç uğramamış', 'Yıllar geçtikçe daha da güzelleşmişsin' yorumları yapıldı. İşte Nazan Saatçi'nin son hali...


Kemal Sunal'ın Tokatçı filminin güzeller güzeli Emine'si yıllara meydan okuyor! Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi’nin son haline bakın

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