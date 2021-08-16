Cimilli İbo'dan acı haber! Cimilli İbo yaşamını yitirdi! Cimilli İbo kimdir, nereli, neden öldü? İbrahim Özer...

Cimilli İbo'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz yıldan bu yana koronavirüsle mücadele eden Karadeniz müziğinin sevilen ismi hayatını kaybetti. Sevilen sanatçı bir süre öne böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ünlü sanatçının hayatı merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Cimilli İbo öldü mü? Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü? Gerçek adı İbrahim Özer olan sanatçının vefat haberini, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen ismi Zafer Kalfa duyurdu. İşte acı haber hakkındaki tüm detaylar...

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden olan Cimilli İbo'dan kahreden haber geldi. Karadeniz'in sevilen ses sanatçılarından Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, böbrek yetmezliği nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Cimilli İbo öldü mü? Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte detaylar...

CENAZESİ YARIN RİZE'DE DEFNEDİLECEK

49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.

İşte hayatına dair bilgiler;

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Cimilli İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Cimilli İbo aslen Rize'li bir sanatçıdır.

Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.

Cimilli İbo, renkli kişiliği ile beğenileri topladı. İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.

Şu zamana kadar Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.

CİMİLİ İBO GERÇEK İSMİ NEDİR?

'Cimilli İbo' lakaplı sanatçının gerçek ismi İbrahim Özer'dir.

NE OLMUŞTU?

2020'de yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınan Karadeniz'in sevilen ses sanatçılarından birisi olan İbrahim Özer, yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 'Cimilli İbo' lakaplı sanatçı, yoğun bakıma alındı. Böbrek yetmezliği yaşayan Özer'in kanında da aşırı enfeksiyona rastlandı.

İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Özer için dostları sosyal medyada yardım çağrısında bulunmuştu.

Geçen yıl koronavirüse yakalanıp, yoğun bakımda tedavi gören şarkıcının o dönem organlarında hasar oluşmuştu. Özer'in böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atlamış ve şarkıcıya böbrek nakli yapılmıştı.