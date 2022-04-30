RAMAZAN İMSAKİYE
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YILDIZ TİLBE kaza yaptı! Ünlü şarkıcı yaralanan sürücünün başından ayrılmadı!

YILDIZ TİLBE kaza yaptı! Ünlü şarkıcı yaralanan sürücünün başından ayrılmadı!
30.04.2022 18:55 - Son Güncelleme: 30.04.2022 19:07

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SON DAKİKA: Yıldız Tilbe kaza yaptı! Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Maltepe'de kazaya karıştı. Öğle saatlerinde Maltepe İdealtepe Mahallesi’nde meydana gelen kazada Tilbe’nin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Yıldız Tilbe motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmadı. Tilbe’nin kaza sonrası polis merkezine gidip ifade verdiği öğrenildi. Öte yandan kazayı gören bir vatandaş olay anını anlattı. İşte detaylar...

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Maltepe'nin İdealtepe mahallesinde trafik kazası yaptı. Bir motosiklet sürücüsüne çarpan Tilbe, ambulans gelene kadar olay yerinde bekledi.

Kaza öğle saatlerinde Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Yıldız Tilbe, otomobiliyle Büyüktur Yolu sokaktan çıkıp Bağdat Caddesi'ne girdiği sırada, Kadıköy istikametine doğru ilerleyen motosikletliyle çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yıldız Tilbe motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmadı.

Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tilbe'nin polis merkezine gidip ifade verdiği öğrenildi.

Kazayı gören Dursun Kaya, "Kadıköy istikametine giden motosiklet, kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken araç da dönüyordu. Sürücüyü gördüm kadındı ama kim olduğunu bilmiyordum. Ambulansı aradık. Üzgün bir hali vardı. Yıldız Tilbe olduğunu yine bilmiyordum. Sonradan gördüm Yıldız Tilbe hanım dediler. Yıldız Tilbe de başında gitti. Hatta sonuna kadar da başını kolunun üstünde tuttu." dedi.

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