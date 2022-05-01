RAMAZAN İMSAKİYE
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Burcu Esmersoy çatıdan paylaştı! Dekolteli siyah mini tulumuyla büyüledi

Burcu Esmersoy çatıdan paylaştı! Dekolteli siyah mini tulumuyla büyüledi
01.05.2022 00:05 - Son Güncelleme: 01.05.2022 00:09

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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Vücudunu saran mini tulumuyla objektif karşısına geçen Burcu Esmersoy, çatıda dans ettiği anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Sütyensiz paylaşımıyla çok konuşulan Burcu Esmersoy'a ilk yorum ise oyuncu Pınar Altuğ'dan geldi. Öte yandan bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü sunucu için "Kadın 20 yaşında gibi" ifadelerini kullandı. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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