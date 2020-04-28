28.04.2020 19:08

Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız gibi bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimler de var. İşte onlardan ne yazık ki bir tanesi daha. Arjantin'de herkesi şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Boca Juniors'lu yıldız futbolcu Sebastian Villa'nın kız arkadaşı darp edildiği görüntüleri ifşa etti.

Boca Juniors'un yıldız futbolcusu Sebastian Villa'nın sevgilisi Arjantinli Daniela Cortes, Kolombiyalı oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını açıkladı. Cortes'in paylaştığı görüntü sonrası ülke ayağa kalktı.

Dünyanın her yerinde yaşanan bu vahim olayla ilgili son haber ise Kolombiya'dan geldi. Arjantinli Daniela Cortes, Boca Juniors'un Kolombiyalı futbolcusu Sebastian Villa'nın kendisine şiddet uyguladığını açıkladı. Villa'nın sevgilisi Daniela Cortes'in paylaştığı video sonrası Kolombiyalı futbolcuya tepki yağdı.

Daniela Cortes sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda "Ne yazık ki bugün bunu yapmak zorundaydım, çünkü daha fazla dayanamıyorum. 2 yıl boyunca onun değişmesini bekledim ancak hiç değişmedi ve ben hep acı çektim.Ailem ve bana zarar vereceğini söylüyor. Beni ve ailemi öldürteceğini söylüyor. Korkuyorum çünkü basın karşısında hep iyi ve olgun bir adam gibi davranıyor ama gerçek çok farklı" ifadelerini kullandı. Fiziksel ve psikolojik olarak taciz edildiğime birçok insan tanık oldu. Bu kadar kötü bir insan nasıl profesyonel bir futbolcu olur anlamıyorum. Bilmediğim, ailem olmadan yalnız olduğum bir ülkede, her gün hayatım ve ailemle ilgili korku içinde nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Bunu bana yapan kadınlara kötü davranan Sebastian Villa. Herkesten beni ülkeme göndermeleri için yardım istiyorum.