RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Spor Yıldız futbolcunun sevgilisi gördüğü şiddeti ifşa etti: Dayanamıyorum! Şiddet ve taciz...

Yıldız futbolcunun sevgilisi gördüğü şiddeti ifşa etti: Dayanamıyorum! Şiddet ve taciz...

Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız gibi bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimler de var. İşte onlardan ne yazık ki bir tanesi daha. Arjantin'de herkesi şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Boca Juniors'lu yıldız futbolcu Sebastian Villa'nın kız arkadaşı darp edildiği görüntüleri ifşa etti.

28.04.2020 17:02 - Son Güncelleme: 28.04.2020 17:02
Yıldız futbolcunun sevgilisi gördüğü şiddeti ifşa etti: Dayanamıyorum! Şiddet ve taciz...

Corona virüs salgını ile mücadele eden dünyada en büyük sorunlardan biri de ne yazık ki kadına şiddet...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldız futbolcunun sevgilisi gördüğü şiddeti ifşa etti: Dayanamıyorum! Şiddet ve taciz...

Dünyanın her yerinde yaşanan bu vahim olayla ilgili son haber ise Kolombiya'dan geldi.

Yıldız futbolcunun sevgilisi gördüğü şiddeti ifşa etti: Dayanamıyorum! Şiddet ve taciz...

Arjantinli Daniela Cortes, Boca Juniors'un Kolombiyalı futbolcusu Sebastian Villa'nın kendisine şiddet uyguladığını açıkladı.

Yıldız futbolcunun sevgilisi gördüğü şiddeti ifşa etti: Dayanamıyorum! Şiddet ve taciz...

2 YIL BOYUNCA ACI ÇEKTİM
Villa'nın sevgilisi Daniela Cortes'in paylaştığı video sonrası Kolombiyalı futbolcuya tepki yağdı.

Yıldız futbolcunun sevgilisi gördüğü şiddeti ifşa etti: Dayanamıyorum! Şiddet ve taciz...

Genç kadın, "Bunları paylaşmak zorundayım. Artık dayanamıyorum. 2 senedir beraberiz. Belki değişir bekliyordum" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe süper yıldızın peşinde! İşte Fenerbahçe'nin Cavani planı
Fenerbahçe süper yıldızın peşinde! İşte Fenerbahçe'nin Cavani planı