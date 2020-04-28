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Yıldız futbolcunun sevgilisi gördüğü şiddeti ifşa etti: Dayanamıyorum! Şiddet ve taciz...

Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız gibi bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimler de var. İşte onlardan ne yazık ki bir tanesi daha. Arjantin'de herkesi şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Boca Juniors'lu yıldız futbolcu Sebastian Villa'nın kız arkadaşı darp edildiği görüntüleri ifşa etti.

28.04.2020 17:02 - Son Güncelleme: 28.04.2020 17:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





