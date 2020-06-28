Yıldız Asyalı aradığı aşkı Arka Sokaklar dizi setinde buldu! İkinci kez gelinlik giyen Yıldız Asyalı'nın gözyaşları...

28.06.2020 17:18

Bir dönemin en ünlü aşıkları Yıldız Asyalı ile Arda Kural'dı. Gözde aşıkların her hareketleri merakla izleniyordu. Fakat süpriz bir şekilde yollarını ayırdılar ve bu aşk tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Geçtiğimiz yıl, Arda Kural hakkında açıklamada bulunan Yıldız Asyalı, 2015 - 2017 yılları arasında Emre Vatansever ile evli kalmış ve bu evlilikten Ayşe Mira adında bir evlada sahip olmuştu. Asyalı ikinci kez evleniyor. Aradığı aşkı Arka Sokaklar dizi setinde bulan Yıldız Asyalı, gelinlik provasında gözyaşlarına hakim olamadı. Arka Sokaklar dizisinin 2. yönetmeni ile dünyaevine girecek olan Yıldız Asyalı kimdir?

Yıldız Asyalı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 2015 yılında evlendiği Emre Vatansever'den 2018 yılında boşanan 40 yaşındaki Asyalı, Arka Sokaklar dizisinin 2. yönetmeni Kerem Saka ile dünyaevine giriyor. 4 aydır sevgili olan çift yarın nikah masasına oturacak.

İkinci kez evlenecek olan Yıldız Asyalı, gelinlik provasında gözyaşlarına hakim olamadı.