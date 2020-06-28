İbrahim Tatlıses aradığı aşkı kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya'da buldu!

28.06.2020 11:21

İbrahim Tatlıses yeni sevgilisi ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak Ayşegül Yıldız ile evlenen 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, 7 çocuk ve 9 toruna sahip. Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran İmparator İbrahim Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. Tatlıses'in 26 yaşında olduğu iddia edilen sevgilisi Gülçin Karakaya ile 3. kez nikah masasına oturup oturmayacağı ise merak konusu oldu. İşte İbrahim Tatlıses ve sevgilisi...

İbrahim Tatlıses, aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu. Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. 2. Sayfada yer alan habere göre; İmparator Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu. Uzun zamandır aşk yaşayan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. 68 yaşında, 7 çocuk 9 torun sahibi Tatlıses'in üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak konusu oldu.