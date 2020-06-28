Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın mayokini şovu tepki aldı! Önce kızıyla mekik çekti ardından...

28.06.2020 17:24

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde farklı bir iş kolunda faaliyet göstereceğini açıklamıştı. Yaptığı yoğun spor çalışmaları sonrasında fit bir vücuda sahip olan Subaşı, tekstil sektörüne adım attı. Yaptığı tanıtım sonrasında bikinili pozlarına ağırlık veren Subaşı, bu defa yanında kızı Melisa varken çekilmiş karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Önce kızı Melisa ile mekik çektiği videoyu paylaşan, ardından da yine kızı ile kamera karşısına geçerek mayokinilerini takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma Subaşı'na bir kısım, 'Kızını harcamışsın Şeyma' şeklinde tepki gösterdi. Her fırsatta spor yapmayı ihmal etmeyen Şeyma Subaşı'nın fit görünümü dikkat çekti.

Bebek'te bulunan restoranını işletmek konusunda hedeflerini tutturamayan Şeyma Subaşı, üç gün önce farklı bir iş kolunda faaliyet göstereceğini açıklamıştı. Yaptığı yoğun spor çalışmaları sonrasında fit bir vücuda sahip olan Subaşı, tekstil sektörüne adım attı. 29 yaşındaki Subaşı, kendi markasının tanıtımı için bikiniyle objektif karşısına geçti.

Subaşı fotoğrafları, "kızınızın ruh haline ayak uydurmanız ve yeni bikini resminizi çekmeniz gerektiğinde…" notuyla paylaştı. Subaşı'nın pozları sosyal medyada tepki çekti.

Şeyma Subaşı'nın mayonikili paylaşımına takipçilerinden, 'Kızını harcamışsın', 'Melisa'yı da çekseydin keşke' şeklinde tepki gösterdi.

Fit görüntüsünü korumak adına yoğun bir şekilde spor yapan ve bu çalışmalarına dair video ve fotoğrafları da yine takipçileriyle paylaşan Subaşı, tepki çeken fotoğraflardan önce kızı Melisa ile mekik videosunu yayınladı.

Kızı Melisa'yı bacaklarına tutunmuş bir şekilde havaya kaldıran Şeyma Subaşı bu şekilde mekik çekerek aslında son derece zor olan hareketlerin altından başarıyla kalktı. Subaşı bu videoyu 'Nasıl karın kası yapılır?' notuyla paylaştı.