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Yiğit Marcus Aral Kerem Kamışlı'yı denize attı! Şevval Şahin’den ilk açıklama geldi!

Yiğit Marcus Aral Kerem Kamışlı'yı denize attı! Şevval Şahin’den ilk açıklama geldi!
26.06.2021 13:11
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Son dakika: Şevval Şahin'den ilk açıklama geldi! Geçtiğimiz günlerde Yiğit Marcus Aral ile ayrılık kararı aldığını açıklayan Şevval Şahin, dün yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile restoranda yemek yedi. Ancak kıskançlık krizine giren Yiğit Marcus Aral, yemek sırasında Şahin'in yeni sevgilisini denize attı. Skandal olay magazin gündemine bomba gibi düşerken Şevval Şahin'den beklenen açıklama geldi. Instagram sayfasında konuyla ilgili paylaşımda bulunan Şahin, yasal yollara başvurduğunu belirtti. İşte merakla beklenen o açıklama...


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