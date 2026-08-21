Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2026 11:38

Karaman'da Feci Kaza: Park Halindeki Tıra Çarpan Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Karaman'da park halindeki tıra arkadan çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mahmut Selim Gencer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet Şeridindeki Dorseye Çarptı

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Şehit Muhammet Yalçın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mahmut Selim Gencer (18) yönetimindeki 70 ACN 201 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde park halinde bulunan A.D. (62) sorumluluğundaki 42 AIP 029 plakalı tırın dorsesine arkadan hızla çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gencer, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Tır Sürücüsü: "Okulun Girişini Arıyordum"

Gözaltına alınan tır sürücüsü A.D. ilk ifadesinde, Ankara'dan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ders kitabı getirdiğini, okulun giriş kapısını bulabilmek için tırı emniyet şeridine park edip yaya olarak çevreyi kontrol ettiği sırada kazanın yaşandığını söyledi.