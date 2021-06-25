Yiğit Marcus Aral eski sevgilisi Şevval Şahin'i Kerem Kamışlı ile görünce kıskançlık krizine girdi! Öyle bir şey yaptı ki...

Yiğit Marcus Aral eski sevgilisi Şevval Şahin'i Kerem Kamışlı ile görünce kıskançlık krizine girdi! Şevval Şahin bir hafta önce Yiğit Marcus Aral'dan ayrılıp sosyetik iş adamı Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kamışlı ile Boğaz'daki bir mekanda yemek için buluşam Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'da oradaydı. Olay çıkaran Aral ile Kamışlı birbirine girdi. Kavga büyüyünce Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı.

25.06.2021 11:49 - Son Güncelleme: 25.06.2021 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





