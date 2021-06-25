Yiğit Marcus Aral eski sevgilisi Şevval Şahin'i Kerem Kamışlı ile görünce kıskançlık krizine girdi! Öyle bir şey yaptı ki...
Yiğit Marcus Aral eski sevgilisi Şevval Şahin'i Kerem Kamışlı ile görünce kıskançlık krizine girdi! Şevval Şahin bir hafta önce Yiğit Marcus Aral'dan ayrılıp sosyetik iş adamı Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kamışlı ile Boğaz'daki bir mekanda yemek için buluşam Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'da oradaydı. Olay çıkaran Aral ile Kamışlı birbirine girdi. Kavga büyüyünce Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı.
25.06.2021 11:49
- Son Güncelleme: 25.06.2021 11:52
Yiğit Marcus Aral eski sevgilisi Şevval Şahin'i Kerem Kamışlı ile görünce kıskançlık krizine girdi! Öyle bir şey yaptı ki magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ünlü manken Şevval Şahin (21) ile yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral (31) geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Şahin ve Aral ayrılık haberini Instagram hesaplarından duyurdu.
Ancak çiftten Şevval Şahin'in, ayrılık açıklamasından önce iş insanı Kerem Kamışlı ile yakınlaştığı iddia edildi. Önceki gün de Şahin ve Kamışlı, Boğaz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi.
Bunu öğrenen Aral mekanı bastı. Kamışlı ile Aral'ın arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Aral, Kamışlı'yı denize attı.
Mekan çalışanlarının yardımıyla denizden çıkarılan Kamışlı'nın o anları sosyal medyadan paylaşıldı.