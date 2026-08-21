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Ankara'da takla atan otomobil duvara çarptı! Ömer Asaletli hayatını kaybetti

Ankara'da takla atan otomobil duvara çarptı! Ömer Asaletli hayatını kaybetti

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Ankara-Kırıkkale yolu Lalabey mevkiinde gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yol kenarındaki duvara çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kazada Ömer Asaletli olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.

Elmadağ'da Feci Kaza: Yol Kenarındaki Duvara Çarptı, 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı!

Ankara-Kırıkkale yolu Lalabey mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak duvara çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Takla Atıp Duvara Çarptı

Edinilen bilgilere göre olay, gece saat 04.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Lalabey mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 06 SN 159 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak takla atan otomobil, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

Olay Yerinde Can Verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, araçta bulunan Ömer Asaletli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir diğer kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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