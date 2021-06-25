Şevval Şahin’den ilk açıklama geldi! Eski ve yeni sevgilisi arasındaki skandal olay hakkında konuştu yasal yollara başvurdu
Son dakika: Şevval Şahin'den ilk açıklama geldi! Geçtiğimiz günlerde Yiğit Marcus Aral ile ayrılık kararı aldığını açıklayan Şevval Şahin, dün yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile restoranda yemek yedi. Ancak kıskançlık krizine giren Yiğit Marcus Aral, yemek sırasında Şahin'in yeni sevgilisini denize attı. Skandal olay magazin gündemine bomba gibi düşerken Şevval Şahin'den beklenen açıklama geldi. Instagram sayfasında konuyla ilgili paylaşımda bulunan Şahin, yasal yollara başvurduğunu belirtti. İşte merakla beklenen o açıklama...
25.06.2021 22:58
- Son Güncelleme: 25.06.2021 23:02
Ünlü manken Şevval Şahin (21) ile yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral (31) geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Şahin ve Aral ayrılık haberini Instagram hesaplarından duyurdu.
Çiftten Şevval Şahin'in, ayrılık açıklamasından önce iş insanı Kerem Kamışlı ile yakınlaştığı iddia edildi. Önceki gün de Şahin ve Kamışlı, Boğaz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi.
Bunu öğrenen Aral mekanı bastı. Kamışlı ile Aral'ın arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Aral, Kamışlı'yı denize attı.
Mekan çalışanlarının yardımıyla denizden çıkarılan Kamışlı'nın o anları sosyal medyadan paylaşıldı.
Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, imalı bir şekilde, "Ne oldu, denize mi düştün" dediği duyuluyorken Şevval Sahin'in de eski sevgilisinin daha fazla zarar vermemesi için Kamışlı'nın önünde durduğu görüldü.