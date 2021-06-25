Şevval Şahin’den ilk açıklama geldi! Eski ve yeni sevgilisi arasındaki skandal olay hakkında konuştu yasal yollara başvurdu

Son dakika: Şevval Şahin'den ilk açıklama geldi! Geçtiğimiz günlerde Yiğit Marcus Aral ile ayrılık kararı aldığını açıklayan Şevval Şahin, dün yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile restoranda yemek yedi. Ancak kıskançlık krizine giren Yiğit Marcus Aral, yemek sırasında Şahin'in yeni sevgilisini denize attı. Skandal olay magazin gündemine bomba gibi düşerken Şevval Şahin'den beklenen açıklama geldi. Instagram sayfasında konuyla ilgili paylaşımda bulunan Şahin, yasal yollara başvurduğunu belirtti. İşte merakla beklenen o açıklama...

25.06.2021 22:58 - Son Güncelleme: 25.06.2021 23:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





