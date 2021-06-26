Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan olay hareket! Kerem Kamışlı'yı denize attı
Şevval Şahin, iki yıldır aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral'la birlikteliğini "Medeni şekilde ayrıldık" diye duyurdu. Şahin'in ayrılık haberinden önce Kerem Kamışlı ile yakınlaştığı iddia edildi. İkili, önceki gün Boğaz'da lüks bir mekanda buluştu. Şahin ve Kamışlı'nın yanına gidip masasına oturan Marcus, önce selfie yaptı sonra da Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize attı.
26.06.2021 06:59
- Son Güncelleme: 26.06.2021 06:59