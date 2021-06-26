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Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan olay hareket! Kerem Kamışlı'yı denize attı

Şevval Şahin, iki yıldır aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral'la birlikteliğini "Medeni şekilde ayrıldık" diye duyurdu. Şahin'in ayrılık haberinden önce Kerem Kamışlı ile yakınlaştığı iddia edildi. İkili, önceki gün Boğaz'da lüks bir mekanda buluştu. Şahin ve Kamışlı'nın yanına gidip masasına oturan Marcus, önce selfie yaptı sonra da Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize attı.

26.06.2021 06:59 - Son Güncelleme: 26.06.2021 06:59
Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan olay hareket! Kerem Kamışlı'yı denize attı

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde, Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile görüntülenince "Sadece arkadaşız" dedi.

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Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan olay hareket! Kerem Kamışlı'yı denize attı

Ama kulislere göre Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ı aldattı. Önceki akşam ise eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti.

Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan olay hareket! Kerem Kamışlı'yı denize attı

Tescilli güzel, Kamışlı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesiyle şoke oldu.

Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan olay hareket! Kerem Kamışlı'yı denize attı

Savaşa gider gibi mekana giren Aral, soluğu Şahin ve Kamışlı'nın masasında aldı.

Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan olay hareket! Kerem Kamışlı'yı denize attı

Bir de selfie yapan Yiğit Marcus Aral, herkesin şaşkın bakışları arasında Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize attı.