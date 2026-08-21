Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2026 13:33

Efeler'de Feci Kaza: Tır ile Traktör Çarpıştı; 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın-Muğla kara yolu Savrandere Mahallesi yakınlarında mermer yüklü tır ile mangal kömürü taşıyan traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü de yaralandı.

Şarampole Devrilen Römorkun Altında Kaldı

Olay, Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde seyir halinde olan 48 AZZ 941 plakalı mermer yüklü tır ile 14 AH 627 plakalı mangal kömürü yüklü traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ve römorku şarampole devrildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü yaralanırken, traktör römorkunda yolcu olarak bulunan Mutlu Karabulut (42), devrilen römorkun altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay Yeri Savaş Alanına Döndü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Römorkun altında sıkışan Karabulut'un cenazesi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Traktörün hurdaya döndüğü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Aydın-Muğla kara yolu, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.