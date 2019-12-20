Yeşilçam'ın 'tonton' amcası Hulusi Kentmen'in vefatının 26 yılı! 20.12.2019 13:16

Yeşilçam'da pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan yapısıyla seyircinin gönlünü kazanan Hulusi Kentmen, vefatının 26. yılında unutulmadı. 20 Ocak 1912'de doğan ve daha sonra ailesiyle Türkiye'ye göç eden Hulusi Kentmen, çocukluğunu İzmit Körfez'de geçirdi. Deniz Astsubay Okulu'nda eğitim alan ve Deniz Kuvvetleri'nde denizaltıcı astsubay olarak görev yapan Kentmen, bir müddet kara hizmetinde de bulundu ve askerlik görevini sürdürürken ilk kez vodvil türündeki "Hisse-i Şayia" oyunuyla sahneye çıktı. Sonrası bildiğiniz gibi. Peki Hulusi Kentmen aslen nereli?

Refika Kentmen ile 1938'de dünya evine giren sanatçı, Volkan isminde bir oğul, daha sonra da iki torun sahibi oldu. Eşi, bir röportajında "Hulusi herkes tarafından çok sevilen, sayılan bir insandır. Herkes onu 'baba' diye sever. Ben de çok severim, 53 senemi vermişim, sevilmez mi?" diye bahsetti. Aynı zamanda keman sanatçısı olan ve fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenen oyuncu, 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Peki Hulusi Kentmen aslen nereli?

Zamanın Bulgaristan Krallığı'na bağlı Tırnova şehrinde 20 Ocak 1912'de doğdu.