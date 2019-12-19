Fahriye Evcen ile Burak Özcivit'in bebekleri Karan'a 1 milyon TL'lik reklam teklifi |Video 19.12.2019 15:55

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen bebeği Karan Özcivit'in geçtiğimiz günlerde ilk kez yüzünün göründüğü fotoğraflarını paylaşmıştı. Firmaların peşine düştüğü Karan Özcivit'e yabancı bir oyuncak markası 1 milyonluk reklam filmi teklifinde bulundu. Ayrıca Karan'ın hesabında yapılacak bir paylaşım için 50 bin TL, hikaye için de 15 bin TL teklif edildi.

Birlikte rol aldıkları dizi setinde aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 29 Haziran 2017'de muhteşem bir düğünle evlendi. Çift, geçtiğimiz Nisan ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin ilk kez yüzünü gösterdiği oğulları Karan'a kısa sürede teklif yağmaya başladı.

1 MİLYONLUK REKLAM TEKLİFİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, firmaların peşine düştüğü Karan bebeğe, yabancı bir oyuncak markası 1 milyonluk reklam filmi teklifinde bulundu. Ayrıca Karan'ın hesabında yapılacak bir paylaşım için 50 bin TL, hikaye için de 15 bin TL teklif edildiği öne sürüldü. Ancak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftin daha yaşına bile girmeyen bebeklerine gelen tekliflere sıcak bakmadı.

BEBEKLERİNİN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİLER

Çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk paylaşımını yaptı. Evcen'in Karan ile yaptığı paylaşım, Instagram sayfasında en çok beğeni alan fotoğraf oldu. Evcen, 2,9 milyondan fazla beğeni alarak kendi rekorunu kırdı. Fahriye Evcen'in oğluyla olan fotoğraflarına Demet Akalın, Deniz Seki, Ebru Polat gibi ünlü isimlerden de yorum gecikmedi.