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Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınan İlker İnanoğlu'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi!

Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınan İlker İnanoğlu'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi!
15.03.2023 22:27

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Babası Türker İnanoğlu'nun yönettiği Yumurcak filminde annesi Filiz Akın ile kamera karşısına geçen ve çocuk yaşlarda oyunculuğa başlayan İlker İnanoğlu; Arka Sokaklar, Doktorlar, Alev Alev gibi birçok yapımda rol aldı. Yeşilçam'ın 'Sezercik'i olarak tanınan Sezer İnanoğlu'yla da kuzen olan oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatı hem de ailesiyle sık sık adından söz ettirdi. İnanoğlu, şimdi ise yaşıyla gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı, İlker İnanoğlu'nun yaşını merak edip araştırmaya başladı. "İlker İnanoğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratılırken oyuncunun yaşını duyanlar "Hiç göstermiyor" yorumunda bulundu.

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