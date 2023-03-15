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Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı lüks villasından paylaştı!

Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı lüks villasından paylaştı!
15.03.2023 18:24 - Son Güncelleme: 15.03.2023 18:26

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Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Çağlar Ökten ile geçen sene Nisan ayında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Seda Sayan, şimdi ise 4 milyon dolara aldığı lüks villasıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, lüks evinin her detayını takipçilerle paylaştı. Sayan'ın zevkle döşenmiş evi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Çağlar Ökten ile Seda Sayan'ın aşk yuvası...

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