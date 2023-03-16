Esra Erol'un kız kardeşleri ağızları açık bıraktı! Benzerlikleri şoke etti "üçüz gibiler"

Esra Erol'un kardeşleri ve annesini görenlerin ağzı açık kaldı! Sosyal medya yıkıldı yorumlar havada uçuştu. Esra Erol'un annesi adeta kendisini doğurmuş! 2010 yılında Ali Özbir ile evlenen Esra Erol'un İdris Ali ve Ömer adında iki erkek evladı var. Güzelliği, yardımseverliği, sempatikliği, açık sözlülüğü ve güçlü duruşu ile kendisine hayran bırakan Esra Erol'un ailesi sosyal medya gündeminde. Esra Erol'un kız kardeşleri Eda Erol ve Bihter Erol'u görenler Erol kardeşlerin annelerini de merak etti. Esra Erol ve kardeşlerinin anneleri Necla Hanım'ın tıpatıp aynısı olduğunu görenler şaşkına döndü, "Hepsi birbirinin kopyası" , "Dördüz gibiler" yorumları yaptı.