Yeşilçam'ın en cesur kadını Serpil Çakmaklı'dan Banu Alkan'a sert tepki!

Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var gibi birçok yapımda yer alan Serpil Çakmaklı, Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından biri olarak hafızalarda yer ediniyor. Son olarak Ahu Tuğba'nın cenaze törenindeki görüntüsü ile gündem olan Serpil Çakmaklı'nın yıllara meydan okuyan güzelliği herkesi hayran bıraktı. Bugün bir programa katılan Çakmaklı'nın güzellik, tektaş ve Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi hakkındaki açıklaması ise damga vurdu. 62 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı Banu Alkan'ı da sert sözlerle eleştirdi.