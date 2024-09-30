Serpil Çakmaklı’dan Dilan Çıtak’ın annesi hakkında çarpıcı itiraf! Banu Alkan’a sert tepki

Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var sayısız filmde yer alan Serpil Çakmaklı Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından birisi olarak hafızalara kazınmıştı.

16 YAŞINDA EVLENDİ

Yaptığı her paylaşım olay yaratan sanatçı, hem sinemada hem de müzik dünyasında birçok başarıya imza attı. Kariyerindeki başarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Serpil Çakmaklı'nın ilk evliliğini henüz 16 yaşındayken manken Mert Çakmaklı ile yaptığı ortaya çıktı.