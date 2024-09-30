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Serpil Çakmaklı'dan Dilan Çıtak'ın annesi hakkında çarpıcı itiraf! Banu Alkan'a sert tepki

Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var gibi birçok yapımda yer alan Serpil Çakmaklı, Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından biri olarak hafızalarda yer ediniyor. Son olarak Ahu Tuğba'nın cenaze törenindeki görüntüsü ile gündem olan Serpil Çakmaklı'nın yıllara meydan okuyan güzelliği herkesi hayran bıraktı. Bugün bir programa katılan Çakmaklı'nın güzellik, tektaş ve Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi hakkındaki açıklaması ise damga vurdu. 62 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı Banu Alkan'ı da sert sözlerle eleştirdi.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 11:12 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 19:02
Serpil Çakmaklı’dan Dilan Çıtak’ın annesi hakkında çarpıcı itiraf! Banu Alkan’a sert tepki

Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var sayısız filmde yer alan Serpil Çakmaklı Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından birisi olarak hafızalara kazınmıştı.

Serpil Çakmaklı’dan Dilan Çıtak’ın annesi hakkında çarpıcı itiraf! Banu Alkan’a sert tepki

Eskişehir'de doğan Serpil Çakmaklı, sinemaya adım atmadan önce mankenlik yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. 1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan "Alçaktan Uçan Güvercin" adlı mini dizi ile geniş kitlelerce tanındı. Bu dizi, kariyerinin ünlü sanatçının dönüm noktası oldu.

Serpil Çakmaklı’dan Dilan Çıtak’ın annesi hakkında çarpıcı itiraf! Banu Alkan’a sert tepki

16 YAŞINDA EVLENDİ

Yaptığı her paylaşım olay yaratan sanatçı, hem sinemada hem de müzik dünyasında birçok başarıya imza attı. Kariyerindeki başarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Serpil Çakmaklı'nın ilk evliliğini henüz 16 yaşındayken manken Mert Çakmaklı ile yaptığı ortaya çıktı.

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