Serpil Çakmaklı’dan Dilan Çıtak’ın annesi hakkında çarpıcı itiraf! Banu Alkan’a sert tepki

Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var sayısız filmde yer alan Serpil Çakmaklı Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından birisi olarak hafızalara kazınmıştı.
Eskişehir'de doğan Serpil Çakmaklı, sinemaya adım atmadan önce mankenlik yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. 1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan "Alçaktan Uçan Güvercin" adlı mini dizi ile geniş kitlelerce tanındı. Bu dizi, kariyerinin ünlü sanatçının dönüm noktası oldu.
16 YAŞINDA EVLENDİ
Yaptığı her paylaşım olay yaratan sanatçı, hem sinemada hem de müzik dünyasında birçok başarıya imza attı. Kariyerindeki başarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Serpil Çakmaklı'nın ilk evliliğini henüz 16 yaşındayken manken Mert Çakmaklı ile yaptığı ortaya çıktı.