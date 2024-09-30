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SON DAKİKA HABERİ: Tiktok Hülya Mizgin kavga videosu! Esenyurt'u birbirine kattı! | VİDEO
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SON DAKİKA HABERİ: Tiktok Hülya Mizgin kavga videosu! Esenyurt'u birbirine kattı! | VİDEO

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 15:18 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 15:28

İstanbul Esenyurt’ta, sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, bir gelinlikçide çalışanlarla bilinmeyen bir nedenle tartışarak ortalığı karıştırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri Mizgin'i karakola götürürken, yaşanan gergin anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı.

Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin (İHA)

İddiaya göre sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, bir gelinlikçide çalışanlar ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin (İHA)

Kısa sürede sokağa taşınan olayda dakikalarca bağıra çağıra tartıştı.

Çevredeki vatandaşların polisi araması üzerine olay yerine gelen ekipler, fenomen Hülya Mizgin'i karakola götürdü. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin'in gelinlikçi çalışanları ile tartıştığı anlar. (İHA)

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Yaşanan tartışma anlarını anlatan Muammer Kocaman, "Ben çalışıyordum, sesleri duyunca dışarı çıktım.

Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin'in gelinlikçi çalışanları ile tartıştığı anlar. (İHA)

Bizim komşu ile bir kadın kavga ediyor. Hemen gelinlikçinin önüne doğru gittim ve tartıştığı kadının sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin olduğunu gördüm. Yaklaşık 15 dakika bağırarak tartıştılar. Daha sonra ise polis Hülya Mizgin'i karakola götürdü" dedi.

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