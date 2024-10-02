PODCAST CANLI YAYIN
Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor
Haberler Magazin Videoları

Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 11:11 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 11:11

"Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım. Çok dikkatli olacağım" diyen Dilan Polat dayanamadı ve sosyal medyada yeniden sahne aldı.

"Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım. Çok dikkatli olacağım" diyen Dilan Polat dayanamadı ve sosyal medyada yeniden sahne aldı. Eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı 550 bin TL'lik yüzüğü taktı. Bileğinde ise 5 milyonluk Rolex'i vardı. Polat, kısa süre önce de çocuklarıyla video çekerek cezaevinde geçirdiği günleri anlattı: "Çocuklarımla görüşler 1 saatti. Milan bir kez 'Sen çok kötü annesin, gelmiyorsun' demişti."

Diz kapağındaki izi gösteren Dilan Polat, "Bir gün avukat odasında bayılmıştım. Oradan kalma bir iz. Şu anda bu konuyla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Oradayken 46 kiloya düşmüştüm, şu an ise 49'um. Artık önüme bakmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

SIRADAKİ VİDEO
Katharina Amalia'yı hangi futbolcu çağırdı? Galatasaray maçını tribünden izledi! Maserati marka araç detayı...
01.10.2024Salı
Christina Aguilera'nın son hali endişelendirdi! İşte 43'lük pop ikonunun viral olan videosu!
01.10.2024Salı
Safiye Soyman Tanyeli'yi Hastanede Ziyaret Etti!
01.10.2024Salı
Selena Gomez dans performansı ile büyüledi!
01.10.2024Salı
Gülçin Ergül sevgilisini kaybettiği kaza hakkında konuştu: Hayatta kalmam mucizeydi
01.10.2024Salı
Bunlar da Var
İran İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı! İsrail toprakları böyle vuruldu 02:05
İsrail toprakları işte böyle vuruldu
01.10.2024Salı
İran’ın ateşlediği roketler İsrail’in hava üssünü vurdu! O anlar kamerada 00:39
İran'ın ateşlediği roketler İsrail'in hava üssünü vurdu!
01.10.2024Salı
İran’ın ateşlediği füzelerin düştüğü anlar araç kamerasında 00:14
Panik anları araç kamerasında
01.10.2024Salı
Katharina Amalia’yı hangi futbolcu çağırdı? Galatasaray maçını tribünden izledi! Maserati marka araç detayı... 01:44
Katharina Amalia'yı hangi futbolcu çağırdı?
01.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA