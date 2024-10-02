Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 11:11 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 11:11

"Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım. Çok dikkatli olacağım" diyen Dilan Polat dayanamadı ve sosyal medyada yeniden sahne aldı. Eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı 550 bin TL'lik yüzüğü taktı. Bileğinde ise 5 milyonluk Rolex'i vardı. Polat, kısa süre önce de çocuklarıyla video çekerek cezaevinde geçirdiği günleri anlattı: "Çocuklarımla görüşler 1 saatti. Milan bir kez 'Sen çok kötü annesin, gelmiyorsun' demişti."



Diz kapağındaki izi gösteren Dilan Polat, "Bir gün avukat odasında bayılmıştım. Oradan kalma bir iz. Şu anda bu konuyla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Oradayken 46 kiloya düşmüştüm, şu an ise 49'um. Artık önüme bakmak istiyorum" açıklamasını yaptı.