RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Yeşilçam'ın efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı…

Yeşilçam'ın efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı…

Yeşilçam'ın efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı…
10.04.2022 17:05

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:30
Arka Sokaklar 623. bölüm...
Magazin 00:21
Yüsra Geyik'ten bornozlu...
Magazin 01:47
CHP’li Tuncay Özkan Necmettin...
Magazin 00:35
Su Burcu Yazgı Coşkun yeni...
Magazin 05:22
Koray'dan annesine acı veda!...
Magazin 01:21
Solmaz Çiros'un son halini...
Magazin 00:28
Adil Gevrek fena yakalandı!
Magazin 00:24
Petek Dinçöz’den dekolteli...
Magazin 15:42
Eğitimcilerle iftar buluşması
Magazin 00:37
Fatih Ürek'in ablası Fatih...
Magazin 02:41
Ebru Gündeş ile evli sevgilisi...
Magazin 00:30
Survivor Merve Aydın’ın eşi...

Başrollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın üstlendiği, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Selvi Boylu Al Yazmalım'da Samet'e hayat veren çocuk oyuncunun kim olduğunu duyan şaştı kaldı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği filmde erkek çocuğu canlandıran kadın oyuncunun Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Deli Yürek ve Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda rol aldığını duyan izleyiciler, 'Yıllardır onu izlemişiz' yorumlarında bulundu. Bakın Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i kimmiş... TIKLA-İZLE...

Magazin Videoları
SON DAKİKA