Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar içindeki değişimi şoke etti!

Yaban filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve Ah Nerede, Gırgıriye, Vahşi Gelin, Alev Alev gibi yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, hem yeteneği hem de güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vurdu. Özellikle Tarık Akan ve Cüneyt Arkın ile başrolünü üstlendiği filmlerle dikkat çeken oyuncu, uzun bir süre önce setlere veda etti. Ancak sosyal medya hesabı açan Bubikoğlu, bu süreçte sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Paylaşımlarında özellikle karakalem çalışmalarına yer veren oyuncu, bu kez kural bozarak son halini yayınladı. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise hayran kaldı.