Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 13:36 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 13:38

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Kayran Mahallesi yakınlarında yer alan ormanlık arazide yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Gelen ihbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevlere karadan arazözler, su tankerleri ve orman işçileriyle müdahale edilmeye başlandı.

Havadan Söndürme Çalışmaları Başlatıldı

Arazinin sarp yapısı ve rüzgarın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla bölgeye yangın söndürme uçakları ile helikopterleri yönlendirildi. Karadan yürütülen çalışmalara hava unsurlarının da katılmasıyla birlikte alevlerin etrafı sarılmaya çalışılıyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi karadan ve havadan devam ediyor.