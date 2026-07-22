Aydın Kuyucak'ta orman yangını: Havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı
Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Kayran Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekipler karadan ve havadan söndürme uçakları ile helikopterlerle müdahale etmeye başladı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Kayran Mahallesi yakınlarında yer alan ormanlık arazide yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Gelen ihbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevlere karadan arazözler, su tankerleri ve orman işçileriyle müdahale edilmeye başlandı.
Havadan Söndürme Çalışmaları Başlatıldı
Arazinin sarp yapısı ve rüzgarın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla bölgeye yangın söndürme uçakları ile helikopterleri yönlendirildi. Karadan yürütülen çalışmalara hava unsurlarının da katılmasıyla birlikte alevlerin etrafı sarılmaya çalışılıyor.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi karadan ve havadan devam ediyor.