40 kilo vererek gündem olan Şarkıcı Lara'nın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Katmer Katmer, Adam Gibi Adam, Allah Versin gibi şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara, 10 yılda 40 kilo vererek uzun süre gündem olmuştu. Yaptırdığı estetiklerle de sık sık adından söz ettiren Lara, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında evlendiğini duyurdu. Lara'nın kumsalda çektirdiği düğün pozuna aralarında Safiye Soyman, Tuğba Altıntop, Seda Sayan'ın da yer aldığı ünlü isimlerden yorum yağdı. Öte yandan Lara'nın eşinin kim olduğunu ilk kez görenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.