Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü'nün utangaç güzeli Hatice bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı Ayşen Cansev meğer…

Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü'nün utangaç güzeli Hatice bakın kaç yaşındaymış! Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasından olan ve efsane isim Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Şark Bülbülü bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha izleyiciyle buluştu. Filmde Hatice karakterini canlandıran Ayşen Cansev ise kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, Ayşen Cansev'in özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Şark Bülbülü'nün utangaç güzelinin yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte detaylar…

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Şark Bülbülü'nün televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmasının ardından filmde Hatice karakterini canlandıran Ayşen Cansev, gündem oldu.

Çok sayıda internet kullanıcısı, Ayşen Cansev'in özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Şark Bülbülü'nün utangaç güzelinin yaşını duyanlar ise inanamadı.

Ayşen Cansev - 1 Ocak 1955