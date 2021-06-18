‘’Hay Hay’’ Hadise eski aşkı Kaan Yıldırım’a yeni şarkısıyla göndermede bulundu! Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Adı Reza Zarrab ile yasak aşk dedikodusuna karışan Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın, Ebru Gündeş'le görüştü ve jet hızıyla aşkı sonlandırdığı iddia edilmişti. İddialar hakkında sessizliğini koruyan Hadise, ayrılık sonrası kendisini işine verip yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sundu. Yıldırım ile ilişkisine nokta koyar koymaz yeni bir single çıkaran Hadise'nin zamanlaması manidar bulunurken şarkı sözleri de olay oldu.

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen Hadise ile Kaan Yıldırım'dan kötü haber geldi. Ünlü çift, ikinci kez ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Ayrılık sonrası iddiaların da ardı arkası kesilmedi. Kimileri Hadise'nin yeni şarkısının reklamını yapmak için çiftin bu yola başvurduğunu iddia etti.

Kimileri ise Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı yönündeki iddiaların ardından Kaan Yıldırım'ın Ebru Gündeş'i aradığını ve duyduklarından sonra ilişkisini sonlandırma kararı aldığını öne sürdü.

İkili iddialar hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmazken Hadise, yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sundu.

Zamanlaması manidar olan Hay Hay' isimli single, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Her bitişin ardından yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden bir kadının ayrılık hikayesini anlatan şarkıda Hadise'nin "Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı" ifadeleri dikkat çekti.