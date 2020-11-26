Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinin başında tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıfı geliyor. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata pes dedirten cinsten...

Kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıfının çekim hataları şimdilerde görenleri duyanları şaşırtıyor. Hababam sınıfının bir bölümünde Damat Ferit arkadaşlarına çocuğunun fotoğraflarını gösterirken arkadaşının ''Bu sana hiç benzemiyor be?'' sorusuna "Annesine çekmiş OĞLUM!" diye cevap veriyor!

Sürekli oğlunu görmeye gittiği için okuldan kaçan Ferit, sonunda Mahmut Hoca'ya durumu açıklamaya karar veriyor.

Mahmut Hocaya evli olduğunu söyleyen Ferit bir de "5 aylık KIZIM var" diyor.