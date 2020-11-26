Haberler Video Magazin Videoları Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur
26.11.2020 18:03
Ana Sayfa 03:25
Yeni AKM havadan görüntülendi!
Ana Sayfa 01:10
GOL | Kasımpaşa 2-0 Anagold 24...
Ana Sayfa 00:43
Masterchef Danilo Zanna ve Eda...
Ana Sayfa 08:48
Katar Emiri Ankara'da
Ana Sayfa 02:55
Hangi darbeci ne kadar ceza...
Ana Sayfa 04:59
Karantinadan kaçan otobüs...
Ana Sayfa 00:35
Eşi güzelliğiyle görenleri...
Ana Sayfa 03:54
İşte merakla beklenen Formula...
Ana Sayfa 02:51
CHP'nin ortağı HDP'den skandal...
Ana Sayfa 04:51
Maradona öldü mü öldürüldü mü?
Ana Sayfa 02:27
Bakan il il açıkladı! Vakalar...
Ana Sayfa 01:05
GOL | Antalyaspor 2-0...

Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinin başında tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıfı geliyor. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata pes dedirten cinsten...


Kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıfının çekim hataları şimdilerde görenleri duyanları şaşırtıyor. Hababam sınıfının bir bölümünde Damat Ferit arkadaşlarına çocuğunun fotoğraflarını gösterirken arkadaşının ''Bu sana hiç benzemiyor be?'' sorusuna "Annesine çekmiş OĞLUM!" diye cevap veriyor!

Sürekli oğlunu görmeye gittiği için okuldan kaçan Ferit, sonunda Mahmut Hoca'ya durumu açıklamaya karar veriyor.

Mahmut Hocaya evli olduğunu söyleyen Ferit bir de "5 aylık KIZIM var" diyor.

Magazin Videoları