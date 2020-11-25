Berk Oktay’ın ifşa davasında hapis cezası belli oldu! Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşan eski Merve Şarapçıoğlu...

Oyuncu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini ifşa eden eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile başı hala dertte! Berk oktay'ın ifşa davasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık mütalaasında eski eşi oyuncu Berk Oktay'ın uygunsuz fotoğraflarını ifşa eden Merve Şarapçıoğlu’nun hapis cezası almasını talep etti.

Berk Oktay'ın ifşa davasında yeni bir gelişme yaşandı. Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi. Eski eşi Merve Şarapcıoğlu ile başı hala dertte olan Berk Oktay, uygunsuz görüntülerinin ifşa olduğu davayı kazandı mı? İşte detaylar...

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Berk Oktay katılmazken, sanık Merve Şarapçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada olayla ilgili bir polis memuru tanık olarak dinlendi. Tanık, olayın yaşandığı süreçte sanık Şarapçıoğlu'nun kendisine sürekli IP tespit edilip edilemeyeceğini, yurt dışı kaynaklı hesapların tespit edilip edilemeyeceğini sorduğunu söyledi.



Tanık polis memuru ayrıca şunları söyledi:

''O dönemde birden fazla hesap açılmıştı. Akabinde Merve Hanım'ın kendi hesabı da çalındı. Merve Hanım'ın çalınan hesabında da paylaşımlar yapıldığını hatırlıyorum. Müstehcen bir paylaşım yapıldığında Instagram hesabı kapatıyordu.''

''Bunun için Merve hanımın bilgilerinin ve fotoğrafının Instagram'a gönderilmesi gerekiyordu. Merve hanımdan fotoğrafını istedim ancak o gün yalnız olduğunu fotoğrafını çekemeyeceğini söyledi. Durumu Berk Oktay'a da anlattım. Berk Bey yardımcı olmam konusunda ısrar etti. Bunun üzerine evlerine gittim. O esnada da paylaşımlar oldu. İlerleyen saatlerde hesap kapatıldı. Fotoğraf göndermemize gerek kalmadı. Daha sonra Merve Hanım hesabını kendisi kurtardı.''



Tanık ifadesinin devamında hesabın daha sonradan kapatıldığını söyleyerek, şu şekilde konuştu:

''Kullanıma bir daha açılmadı diye biliyorum. Merve Hanım'a hesabın kapatıldığını söyledim. Bu esnada Berk Bey benim telefonumdan aradı. Merve Hanım bana sus işareti yaparak benim telefonumu alıp Berk Bey ile konuştu. Benim lavaboda olduğumu o nedenle telefonu kendisinin açtığını söyledi. Ama ben o sırada Merve Hanım'ın yanındaydım. Daha sonra Merve Hanım, 'Berk sorarsa fotoğraf çektik dersin' dedi.''

Tanık beyanına karşı söz verilen Merve Şarapçıoğlu, ''Katiyen 'Berk Bey'e çektik deriz' gibi bir şey demedim. Zaten kendisi de 'gerek kalmadı' dedi. Bu suçu kesinlikle işlemedim. Bu olayda mağdurken şu an sanık olarak yargılanmanın üzüntüsü içerisindeyim'' dedi.



Duruşmada tanık olarak dinlenen bilirkişi Tuncay Beşikçi ise, ''Rapor kapsamında sanığın telefonunu, IP adres bilgilerini ve internet kayıtlarını inceledim. Bana göre sanık en az 5 kişi olduğunu düşündüğüm hackerlar tarafından hacklenmiş'' dedi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı dosya değerlendirildiğinde Merve Şarapçıoğlu'nun, Berk Oktay'ın özel hayatına ilişkin fotoğrafları bilgisi ve rızası dışında değişik zamanlarda birden fazla kez ifşa ederek 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçunu zincirleme şekilde işlediğini belirtti. Mütalaada Şarapçıoğlu'nun 2 yıl 6 aydan 6 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, Şarapçıoğlu'nun son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.