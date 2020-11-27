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Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u yerle bir oldu! Tamer Karadağlı video çekerken...

Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u yerle bir oldu! Tamer Karadağlı video çekerken...
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Çocuklar Duymasın'ın taş fırın erkeği Haluk karakteri ile milyonların sevgisini kazanan yılların oyuncusu Tamer Karadağlı, yerle bir oldu. Video çekerken talihsiz bir kaza yaşayan Tamer Karadağlı, kendisinin de kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle, "Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek" notunu ekleyerek paylaştı. Tamer Karadağlı'nın düşme videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden de geçmiş olsun mesajı yağdı. İşte Survivor'da yarışan ve şu an YouTuber olan Didem Ceran ile aşk yaşadığı ve kızı Zeyno ile tanıştırdığı iddialarıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen, şimdi de sosyal medyada paylaştığı kaza videosu ile adından söz ettiren Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı...


Koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren usta oyuncu Tamer Karadağlı talihsiz bir kaza yaşadı. Video çekerken takipçilerine salonunda bulunan bir şey göstermek isteyen oyuncu, yürürken halıya takılıp yere düştü.

Kendisinin de kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Karadağlı, o anları "Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek" notunu ekledi.

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