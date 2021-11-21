‘Yeni bir ceylo’ Türkücü Ceylan son haliyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Hayatlarımıza 'Küçük Ceylan' olarak giren Ceylan Avcı, sık sık değiştirdiği imajı ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Düzenli olarak imaj tazeleyen Ceylan, bu kez saç modelini ve rengini değiştirdi. Saçlarını kakül kestiren ve sarıya boyatan ünlü türkücü, yeni imajını 'Yeni bir Ceylo' notuyla paylaştı. Ceylan'ın sık sık imaj değiştirmesi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken türkücünün son hali hayranları tarafından beğenildi. İşte Ceylan'ın son hali...