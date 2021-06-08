Haberler Video Magazin Videoları Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı!
08.06.2021 13:02
Ana Sayfa 29:00
Ahmet Şık kimlerden cesaret...
Ana Sayfa 00:45
Aslıhan Güner kırmızı...
Ana Sayfa 00:36
Diyarbakır’da dev narko terör...
Ana Sayfa 04:17
Borsa güne nasıl başladı? 8...
Ana Sayfa 02:39
Bursa'da "yan baktın"...
Ana Sayfa 01:45
Ünlü sanatçıya büyük şok!
Ana Sayfa 01:24
İstanbul için gök gürültülü...
Ana Sayfa 02:09
Adana'da acı ölüm! Arkadaşı...
Ana Sayfa 01:14
Trabzonspor, Hamsik...
Ana Sayfa 00:17
Dilan Deniz Çiçek makyajsız...
Ana Sayfa 08:19
Apple, iOS 15'i tanıttı!
Ana Sayfa 00:37
Büşra Develi'den cesur...

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı! 'Libidom hiç düşmedi' diyen Pınar Altuğ yatak odası sırlarını katıldığı bir programda tek tek ifşa etmişti. 46 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Altuğ'un yaşına rağmen kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'dan daha rahat spor hareketleri yaptığına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları ikilinin paylaşımına yorum yağdırdı. Düzgün fiziği ile sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, evinin bir odasını spor salonuna çevirdiğini daha önce verdiği bir röportajda ifade etmişti. İşte çok konuşulan görüntüler...


Magazin Videoları