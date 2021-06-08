Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı! 'Libidom hiç düşmedi' diyen Pınar Altuğ yatak odası sırlarını katıldığı bir programda tek tek ifşa etmişti. 46 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Altuğ'un yaşına rağmen kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'dan daha rahat spor hareketleri yaptığına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları ikilinin paylaşımına yorum yağdırdı. Düzgün fiziği ile sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, evinin bir odasını spor salonuna çevirdiğini daha önce verdiği bir röportajda ifade etmişti. İşte çok konuşulan görüntüler...