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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı! 'Libidom hiç düşmedi' diyen Pınar Altuğ yatak odası sırlarını katıldığı bir programda tek tek ifşa etmişti... Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle bir neslin en beğendiği kadın oyuncularının başında gelen Pınar Altuğ, Instagram hesabından paylaştığı 'haftaya sporla başladık' pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. 46 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Altuğ'un yaşına rağmen kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'dan daha rahat spor hareketleri yaptığına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları ikilinin paylaşımına yorum yağdırdı. Düzgün fiziği ile sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, evinin bir odasını spor salonuna çevirdiğini daha önce verdiği bir röportajda ifade etmişti. İşte çok konuşulan görüntüler...

08.06.2021 12:06 - Son Güncelleme: 08.06.2021 12:12
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda eşi Yağmur Atacan ile evliliği hakkında merak edilen sorulaa yanıt veren oyuncu Pınar Altuğ, yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

İlk evliliğini 2000 yılında Umut Elçioğlu ile yapan ve 2. evliliğini de 2008 yılında Yağmur Atacan ile gerçekleştiren Pınar Altuğ, Atacan'dan 2009 yılında Su adında bir evlat dünyaya getirdi.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

Eşi ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık sosyal medyada eleştirilere maruz kalan 46 yaşındaki Pınar Altuğ, düzgün fiziği ile dikkat çekiyor.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

Eşi Yağmur Atacan ile evlerinde spor yaptığı anların görüntülerini paylaşan Altuğ, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde günlerce konuşulan Pınar Altuğ, son olarak "40'lı yaşlarla libido azalıyor mu?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düşmüştü.