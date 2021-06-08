Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evlerinden verdiği spor görüntüleri sosyal medyayı salladı! 'Libidom hiç düşmedi' diyen Pınar Altuğ yatak odası sırlarını katıldığı bir programda tek tek ifşa etmişti... Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle bir neslin en beğendiği kadın oyuncularının başında gelen Pınar Altuğ, Instagram hesabından paylaştığı 'haftaya sporla başladık' pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. 46 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Altuğ'un yaşına rağmen kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'dan daha rahat spor hareketleri yaptığına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları ikilinin paylaşımına yorum yağdırdı. Düzgün fiziği ile sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, evinin bir odasını spor salonuna çevirdiğini daha önce verdiği bir röportajda ifade etmişti. İşte çok konuşulan görüntüler...

08.06.2021 12:06 - Son Güncelleme: 08.06.2021 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





