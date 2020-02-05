Yasmin Erbil'in iç çamaşırsız yatak videosu şoke etti! 'Hastayız diye ölelim mi?' 05.02.2020 15:28

Yasmin Erbil Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda tedavi gören ve taburcu edildikten sonra yeniden hastaneye kaldırılan komedyen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yayınladığı iç çamaşırsız pozuyla eleştirildi. 24 yaşındaki Yasmin, görüntünün üzerine "Hastayız diye ölelim mi?" notunu düştü. Babasının verdiği ölüm kalım mücadelesinin üzerine iç çamaşırsız verdiği poz yüzünden eleştirilen Yasmin Erbil'in sevgilisi olup olmadığı da merak edildi. Sosyal medyanın çok konuşulan ismi olan Yasmin Erbil'in boyu ise bir başka merak edilen konu oldu.

Yasmin Erbil, Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız yatak pozuyla şoke etti. Yaptığı açık saçık paylaşımlarla dikkat çeken Yasmin Erbil, uzun bir süredir ölüm kalım savaşı veren babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumundaki sorunlar nedeniyle verdiği pozla eleştirildi.

YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda tedavi gören ve taburcu edildikten sonra yeniden hastaneye kaldırılan komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi. Yurt dışında eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönen ve sonrasında kısa bir süre magazin programı sunuculuğu yapan Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Verdiği cesur pozlarla her daim gündemde olan Erbil, bu sefer de yatakta çektiği bir fotoğrafını paylaştı.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ OLMASI ELEŞTİRİLDİ

Dün akşam uyku öncesinde çektiği bir kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Yasmin, bu görüntünün üzerine "Hastayız diye ölelim mi?" notunu düştü. Yasmin Erbil'in iç çamaşırsız çektiği fotoğraftaki göğüs detayı ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

YASMİN ERBİL'İN SEVGİLİSİ

Instagram paylaşımının ardından Yasmin Erbil'in sevgilisi olup olmadığı merak edildi. Yasmin'in şu an için bilinen bir sevgilisi yok ancak bir dönem adı Survivor yarışmacısı ve bir oyuncu ile anılmış, herkes çok şaşırmıştı.Yasmin Erbil ile Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, 2 yıl önce Bebek Angie'de eğlendi. Kulüpten sabaha doğru çıkıp araçlarına bindi. Yasmin Erbil flaşlar patlayınca kafasını eğip yüzünü sakladı.Büyük panik yaşayan Erbil, Anıl Tetik'e "Bas gaza sevgilim" diye seslendi. Bir diğer sevgilisi ise Seçkin Özdemir... Anıl Tetik ile görüntülenmeden önce Yasmin Erbil, oyuncu Seçkin Özdemir ile Cihangir'de ünlü bir mekanda sarmaş dolaş eğlenmiş ve bu da 'Aralarında ilişki mi var?' sorularını gündeme getirmişti. Yasmin 'Cevap vermemeniz kabul ettiğiniz anlamına mı geliyor?' şeklinde soruların yöneltilmesi üzerine, "İstediğiniz gibi anlayın" diyerek ilişkisini ilan etti.