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Yasmin Erbil’den cesur pozlar! Derin göğüs dekolteli pozuna sansür uyguladı…

Yasmin Erbil’den cesur pozlar! Derin göğüs dekolteli pozuna sansür uyguladı…
29.08.2021 00:11 - Son Güncelleme: 29.08.2021 00:15
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Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Yasmin Erbil'in dekolteli pozunu sansürleyerek sosyal medya hesabında yayınlamış ve uzun süre gündem olmuştu. Erbil'in kızının dekoltesine sansür uyguladığı paylaşımının ardından sosyal medyada oldukça iddialı paylaşımlar yapan Yasmin'in sonraki pozlarında daha dikkatli olacağı düşünülmüştü. Ancak Yasmin Erbil, düşünülenin aksine hareket ederek cesur paylaşımlarına devam etmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasmin, son yayınladığı fotoğrafla şaşırttı. Derin dekolteli pozuna sansüre uygulayan Yasmin için "Baba sözü dinlemeye başladı" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım....


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