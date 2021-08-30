Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi aşka geldi! Önce kucağına çıktı sonra da öpücüklere boğdu

Skandallar kraliçesi Şeyma Subaşı bitmek bilmeyen tatillerinden birine daha devam ediyor... Geçtiğimiz aylarda önce bebeğini kaybeden, sonrasında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran sosyal medya fenomeni, Türkiye'deki tatilinden sonra soluğu Mısır'da aldı. Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin ülkesini tercih eden Şeyma Subaşı sosyal medyada aşka geldi. Sevgilisi Meedo'yla paylaşım yapan Subaşı öpüştükleri anları sosyal medyada paylaştı.

Şeyma Subaşı'nı sevgilisi önce kucağında havaya attı ardından ise yere indirdi ve öptü. Mısır'da sevgilisiyle plajda öpüştüğü anları paylaşan Subaşı paylaşımına da "Egosu olmayan arkadaşlarımızla hayatımızın harika bir zamanını daha geçiriyoruz!" dedi.

İşte Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin o anları...