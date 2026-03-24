Yaşar İpek: ''Erol Köse veda hazırlığı yapmış''

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin Sarıyer'de yaşadığı binanın 16. katından düşerek hayatını kaybetmesi magazin dünyasını yasa boğdu. Olayın duyulmasının ardından Köse'nin yaşadığı siteye gelen şarkıcı Yaşar İpek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamadı. Köse'yi çocukluğundan beri tanıdığını belirten İpek, yaşadığı şoku "Keşke kabus olsa" sözleriyle ifade etti.

1 Hafta Önce Gelen Gizemli Karar: Tüm Haklarını Devretmiş

Yaşar İpek'in açıklamalarındaki en çarpıcı nokta, Erol Köse'nin vefatından sadece bir hafta önce aldığı radikal karar oldu. İpek, Köse'nin veda sinyalleri verdiğini şu sözlerle anlattı: "Az evvel bir arkadaşımdan öğrendim; 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin tüm haklarını kızına devretmiş. Şirketinden ve eserlerinden olan bütün kazançlarını kızına bırakmış. Durup dururken 1 hafta önce böyle bir şey yapması çok sarsıcı."

"Erol Abi Kendini Atacak Bir İnsan Değildi"

Köse ile aynı sitede komşu olduklarını ve sık sık sohbet ettiklerini belirten Yaşar İpek, ünlü yapımcının karakterine dair de konuştu. İpek, "Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri onu atmaya çalışsa buna müsaade edecek biri de değil. Çok güçlü bir karakterdi. Ama yalnız yaşıyordu, demek ki o hastalık süreci onu çok etkiledi" dedi.

"Yeni Şeyler Yapıyorum Diyordu"

Son görüşmelerine dair detaylar paylaşan İpek, Köse'nin kendisine iş teklifinde bulunduğunu da sözlerine ekledi: "Daha önce sohbet ettiğimizde 'Yeni şeyler yapıyorum, inşallah uğra bir gün' demişti. Projeleri vardı, hayalleri vardı. Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten şoktayım."

Kızı Yurt Dışında Okuyordu: Acı Haber Ulaştırıldı

Erol Köse'nin kızının yurt dışında eğitim gördüğü ve acı haberin kendisine ulaştırıldığı öğrenildi. Köse'nin evinde bulunan "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum" notuyla birleşen "hak devri" detayı, olayın planlı bir veda olduğunu güçlendirdi.