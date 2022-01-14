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Yasak aşk iddiaları ayyuka çıkmıştı... Acun Ilıcalı'dan Ebru Gündeş ve Hadise itirafı

Yasak aşk iddiaları ayyuka çıkmıştı... Acun Ilıcalı'dan Ebru Gündeş ve Hadise itirafı
14.01.2022 13:52

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Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, özel hayatı hakkında oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlk evililiğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz, üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı ile yapan ve şu sıralar Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı'nın özellikle Ebru Gündeş ve Hadise'yle ilgili olan itirafları çok konuşuldu. Geçtiğimzi günlerde gözlerindeki şişlikle gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın estetik açıklaması da çok konuşulacak cinsten.

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