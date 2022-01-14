Survivor All Star'a katılan Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Batuhan Karacakaya: "Netflix cılkını çıkarıyor o sahneler yüzünden annem geçerken çekiniyorum"

Survivor All Star'a katılan Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Batuhan Karacakaya Netflix açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. Surivor 2021 Ünlüler kadrosunda yarışmış olan Aşk-ı Memnu'nun Bülen'i Batuhan Karacakaya, yeniden Survivor yolculuğuna çıkacak. Daha önce Survivor yarışmacılarından İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi isimlerle adı anılan Karacakaya, adının adadaki yarışmacı kadınlarla anılmasından rahatsızlığını "Yarışmadaki herkes benim Bacım" sözleriyle dile getiren Batuhan, "Ben salonda Netflix izlerken bir anda annem geçerken, bir anda saçma sapan böyle bir sahnenin olması ve benim de bunu izlememi görmesinden ben geriliyorum. Bazı diziler oluyor salonda rahat izleyemiyorum." dedi.