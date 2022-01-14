Haberler Magazin Videoları Survivor All Star'a katılan Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Batuhan Karacakaya: "Netflix cılkını çıkarıyor o sahneler yüzünden annem geçerken çekiniyorum"

Survivor All Star'a katılan Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Batuhan Karacakaya: "Netflix cılkını çıkarıyor o sahneler yüzünden annem geçerken çekiniyorum"

Survivor All Star'a katılan Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Batuhan Karacakaya: "Netflix cılkını çıkarıyor o sahneler yüzünden annem geçerken çekiniyorum"
14.01.2022 14:27

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 06:27
İlk cep uydumuz ilk sinyali ve...
Ana Sayfa 05:46
Acun Ilıcalı'dan Ebru Gündeş...
Ana Sayfa 01:49
Memur emeklisi maaş farkları...
Ana Sayfa 00:35
Bagajda taşınan üzeri kirli...
Ana Sayfa 00:14
Ünlü oyuncu bunu hep yapıyor!...
Ana Sayfa 00:46
İşte Trabzonspor, Fenerbahçe...
Ana Sayfa 00:35
CHP yandaşı TELE 1'de hedef...
Ana Sayfa 00:32
2023 seçimleri öncesi il ve...
Ana Sayfa 00:58
1200 TL’lik kirayı 4000 TL’ye...
Ana Sayfa 17:54
CHP'nin cuntacısına sert...
Ana Sayfa 01:15
Masterchef Türkiye büyük final...
Ana Sayfa 00:19
Adana'da telefon...

Survivor All Star'a katılan Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Batuhan Karacakaya Netflix açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. Surivor 2021 Ünlüler kadrosunda yarışmış olan Aşk-ı Memnu'nun Bülen'i Batuhan Karacakaya, yeniden Survivor yolculuğuna çıkacak. Daha önce Survivor yarışmacılarından İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi isimlerle adı anılan Karacakaya, adının adadaki yarışmacı kadınlarla anılmasından rahatsızlığını "Yarışmadaki herkes benim Bacım" sözleriyle dile getiren Batuhan, "Ben salonda Netflix izlerken bir anda annem geçerken, bir anda saçma sapan böyle bir sahnenin olması ve benim de bunu izlememi görmesinden ben geriliyorum. Bazı diziler oluyor salonda rahat izleyemiyorum." dedi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA