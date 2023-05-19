Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer...

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, İrem Altuğ gibisi isimleri barındıran Yalı Çapkını sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından bir. Öte yandan dizinin oyuncuları da herkesçe merak ediliyor. Onlardan biri de dizinin Hattuç Hala'sı Şerif Sezer. Sezon sonunda diziden ayrılacağı iddia edilen usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar kızının kendisi gibi oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte başta Şerif Sezer olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.