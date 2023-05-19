Diziden ayrılacağı iddia edilmişti! Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer...
Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, İrem Altuğ gibisi isimleri barındıran Yalı Çapkını sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından bir. Öte yandan dizinin oyuncuları da herkesçe merak ediliyor. Onlardan biri de dizinin Hattuç Hala'sı Şerif Sezer. Sezon sonunda diziden ayrılacağı iddia edilen usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar kızının kendisi gibi oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte başta Şerif Sezer olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterine hayat veren Şerif Sezer hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Şerif Sezer hakkında araştırma yapanlar kızının kim olduğunu duyunca inanamadı.
1946 yılında Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan Rumeli, Laz ve Gürcü kökenli bir ailenin en büyük kızı olarak doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başladı, Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle 1980 yılında sinemaya geçti. İyi derecede Fransızca bilmektedir. Lale Devri, Anneler ve Kızları, Benim Adım Melek, Yüzleşme gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Şerif Sezer, son olarak Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.
İşte başta Şerif Sezer'in kendisi kadar ünlü olan kızı olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.