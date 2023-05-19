Murat Dalkılıç'tan tarikat göndermesi! Kerimcan lakabı ifşalanmıştı meğer son şarkısında açıkça bahsetmiş!

Murat Dalkılıç'tan tarikat göndermesi! Meğer son şarkısında açık açık bahsetmiş! Murat Dalkılıç'ın tarikat içindeki isminin Kerimcan olduğu ortaya çıkmış ve bahsi geçen tarikatla ilgili peş peşe gelen ifşalar, "İkinci Adnan Oktar vakası" dedirtmişti. Tarikatın lideri olduğu ileri sürülen Baba Eren lakaplı Ali Osmay Güre isimli kişi ile Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Sitare Ekbaş, Murat Dalkılıç ve birçok ünlü hakkında ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirirken yeni detaylar da geldi. Murat Dalkılıç'ın şarkısındaki sözler gündeme bomba gibi düştü.