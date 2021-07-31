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Yakışıklı oyuncu Hakan Ural bakın aslen nereli çıktı!

Yakışıklı oyuncu Hakan Ural bakın aslen nereli çıktı!
31.07.2021 00:15 - Son Güncelleme: 31.07.2021 00:20
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Yakışıklı oyuncu Hakan Ural bakın aslen nereli çıktı! Nur Tuğba Algül ile sunuculuğunu üstlendiği Neler Oluyor Hayatta programıyla izleyici karşısına çıkan Hakan Ural'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcı Selçuk Ural'ın oğlu olan ve 16 yaşında mankenlik kariyeriyle adını duyurmaya başlayan Ural'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Hakan Ural aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü yorumcunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Hakan Ural'ın memleketi...


Hakan Ural bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Hakan Ural’ın memleketi...

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